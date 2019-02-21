نجم عربي يحتفل اليوم بعيد ميلاده!

يحتفل نجم منتخب الجزائر رياض محرز، اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ 28، وذلك غداة فوز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، على مضيفه شالكه الألماني (3-2)، في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال.

وهنأ مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، لاعب خط وسطه رياض محرز بعيد ميلاده.

كما هنأ موقع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أيضا النجم الجزائري، ونشر مقطع فيديو لهدف له بقميص فريقه السابق ليستر سيتي.

وتألق النجم محرز، بشكل لافت بقميص فريق ليستر سيتي، وساهم في إحراز لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في العام 2016، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، واختير النجم الجزائري في العام ذاته كأفضل لاعب في "البريمير ليغ"، وكأفضل لاعب إفريقي.

واختير كأفضل رياضي جزائري للعام 2018، وهي الجائزة التي تمنحها اللجنة الأولمبية الجزائرية.

المصدر: وكالات