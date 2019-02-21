سان جيرمان يكرم وفادة مونبلييه بخماسية

كرم باريس سان جيرمان وفادة ضيفه مونبلييه بفوزه عليه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز خماسية الفريق الباريسي كل من إيفان كورزاوا، والأرجنتيني أنخل دي ماريا، وكريستوفر نكونكو، وفيتورينو هيلتون مدافع مونبلييه بالخطأ في مرمى فريقه، وكيليان مبابي، في الدقائق (13، 46، 73، 78 و79)، فيما سجل فلوريان موليه، الهدف الوحيد لمونبلييه في الدقيقة (31).

وهو الفوز الثالث تواليا لباريس سان جيرمان والـ21 هذا الموسم والثالث عشر في 13 مباراة على أرضه، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 65 نقطة مع مباراة مؤجلة مع ديغون، ووسع الفارق إلى 15 نقطة عن مطارده المباشر ليل، فيما مني مونبلييه بخسارته الخامسة هذا الموسم والأولى في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

وتجمد رصيد مونبلييه عند 38 نقطة في المركز السادس.

المصدر: وكالات