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الإعلان عن مدة إيقاف راموس

الرياضة

الإعلان عن مدة إيقاف راموس
Reuters SUSANA VERA
الإعلان عن مدة إيقاف راموس
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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم "الليغا" اليوم، العقوبة المفروضة على سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، على خلفية طرده في مباراة جيرونا.

وقررت لجنة المسابقات، إيقاف راموس لمدة مباراة واحدة، وسيغيب عن لقاء الأحد المقبل ضد ليفانتي في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، لكنه سيكون قادرا على المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة في الأسبوع الـ26.

وطرد راموس من المباراة التي خسرها الريال أمام ضيفه جيرونا (1-2) لحساب الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

تجدر الإشارة إلى أن راموس (32 عاما)، بات أول لاعب يطرد 20 مرة في الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات

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