الإعلان عن مدة إيقاف راموس

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم "الليغا" اليوم، العقوبة المفروضة على سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، على خلفية طرده في مباراة جيرونا.

وقررت لجنة المسابقات، إيقاف راموس لمدة مباراة واحدة، وسيغيب عن لقاء الأحد المقبل ضد ليفانتي في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، لكنه سيكون قادرا على المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة في الأسبوع الـ26.

وطرد راموس من المباراة التي خسرها الريال أمام ضيفه جيرونا (1-2) لحساب الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

Is there any better love story than Sergio Ramos and red cards?



He is the first player in the history of La Liga to receive 20 red cards.



He was sent off against Girona today, the 25th time he would be sent off across all competitions for Real Madrid.



Red card merchant pic.twitter.com/GCYPxnEBy9 — Footy Tool (@FootyTool) 17 февраля 2019 г.

تجدر الإشارة إلى أن راموس (32 عاما)، بات أول لاعب يطرد 20 مرة في الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات