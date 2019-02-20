نيمار يخطف عشيقة شيخ ثري .. (فيديو + صور)

تتداول وسائل الإعلام العالمية، مغامرات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خارج ملاعب كرة القدم، في الوقت الذي يتعافى فيه مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، من الإصابة.

فقد أثار الكثير من الفضول والتساؤلات ظهور فتاة جميلة "مجهولة الهوية" لأول مرة برفقة النجم نيمار خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ27، يوم الاثنين الماضي، في أحد مطاعم باريس.

El insólito cumpleaños de un Neymar lesionado que jamás habíamos visto: canta, llora... ¡y baila en una silla de ruedas! 🎂🎊 pic.twitter.com/iCOxnUEctx — MARCA (@marca) 5 февраля 2019 г.

واستطاعت وسائل الإعلام، في أقل من أسبوع، معرفة اسم الفتاة "المجهولة الهوية"، التي كانت تمسك بلطف يد النجم البرازيلي في الصور. وتبين بأنها عارضة الأزياء النمساوية إليف أكسو، المنحدرة من أصول تركية.

وأعادت وسائل الإعلام إلى الأذهان، على الفور، ماضي الفتاة، التي قضت العام الماضي، عطلتها في جزيرة إيبيزا الإسبانية، برفقة شيخ يبلغ من العمر 44 عاما.

إقرأ المزيد

وكان هذا الشيخ، المجهول الهوية، يقود سيارة "فارهة" من طراز فيراري، وهو تحت تأثير مواد مخدرة، فوقع في حادث تحطمت على إثر السيارة التي بلغ سعرها حوالي 500 ألف يورو، وحاول الشيخ الهروب بعد الحادث من الشرطة على متن طائرة خاصة.

المصدر: "rsport.ria.ru"