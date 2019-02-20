صفعة قوية ليوفنتوس عشية مواجهة الأتلتيكو

ذكرت تقارير إعلامية أن الألماني سامي خضيرة سيغيب لفترة تزيد عن شهر عن فريقه يوفنتوس، بسبب عدم انتظام ضربات قلبه، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة اليوفي والأتلتيكو في دوري الأبطال.

وكان يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، قد أعلن أمس أن لاعبه البالغ من العمر 31 عاما، سيغيب عن مواجهة الأتلتيكو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فريق "السيدة العجوز" في بيان "سيبقى سامي خضيرة في تورينو لإجراء فحوص طبية، ومن الممكن أن يخضع لدراسة كهروفيزيولوجية ولعلاج نهائي من اضطرابات دقات القلب تم تشخيصها أمس (الثلاثاء)".

وتتسبب هذه الحالة بعدم انتظام دقات القلب وترفع من وتيرتها، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات تشمل الدوار والضيق في التنفس والتعب.

وأشارت صحيفتا "غازيتا ديلو سبورت" و"كورييري ديلو سبورت" الإيطاليتان، إلى أن غياب خضيرة قد يمتد لما بين 30 و40 يوما، ما يعني حكما عدم مشاركته في الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، وقد يغيب أيضا عن الدور ربع النهائي المقرر في النصف الأول من أبريل، في حال تأهل فريقه.

وتلاحق لعنة الإصابات خضيرة هذا الموسم، إذ لم يخض سوى 15 مباراة، تسع منها في الدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات