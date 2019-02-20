شاهد.. كيف أنقذ شتيغن برشلونة من كمين ليون

واصل الحارس الألماني مارك تير شتيغن تقديم عروضه الرائعة مع فريقه برشلونة، وأنقذه من سقوط مدو أمام مضيفه ليون، في مباراة جمعت الفريقين أمس لحساب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكاد نادي ليون أن يفتتح باب التسجيل في الشوط الأول من المباراة، بعد هجمة مرتدة سريعة، اختتمها المهاجم مارتين تيري، بتسديدة صاروخية، اضطر على إثرها تير شتيغن، لإخراج كل ما بجعبته، حيث تصدى للكرة ببراعة قبل أن ترتطم بالعارضة وتستقر بين أحضانه.

وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، وستتحدد هوية الفريق المتأهل إلى الدور ربع النهائي في مباراة الإياب، التي سيحتضنها ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، في الـ12 من الشهر المقبل.

المصدر: eurosport.ru