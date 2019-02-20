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شاهد محمد صلاح يلبي طلب فنان مصري

الرياضة

شاهد محمد صلاح يلبي طلب فنان مصري
insatgram \ MoSalah
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لبى النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي رغبة مواطنه الممثل المعروف شريف منير بإرسال قميص النادي الذي يحمل الرقم 11.

وشارك الفنان منير، متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" بصورته ممسكا بقميص اللاعب محمد صلاح.

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وعلق شريف منير على الصورة بقوله: "محمد صلاح أسعدني لتلبية طلبي... وبعتلي التيشرت بتاعه... شكرا مو صلاح".

المصدر: "إنستغرام"

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