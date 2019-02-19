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أرسن فينغر يتلقى جائزة قيمة!

الرياضة

أرسن فينغر يتلقى جائزة قيمة!
Reuters
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حصل المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الفرنسي أرسين فينغر، على جائزة "لوريوس" لإنجاز العمر، تكريما لمساهمة في تطوير الرياضة وخاصة كرة القدم.

وقدم لاعب أرسنال السابق الإسباني سيسك فابريغاس، ومهاجم يوفنتوس السابق أليساندرو ديل بييرو الجائزة للمدرب الفرنسي.

وقاد أرسن فينغر أرسنال خلال فترة إشرافه على تدريب المدفعجية (1996-2018) إلى التتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، إضافة إلى الفوز بكأس إنجلترا سبع مرات.

المصدر: وكالات

  

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