ليفركوزن يخسر جهود مهاجمه بلعربي
Reuters SERGEY PIVOVAROV
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أكد نادي باير ليفركوزن الألماني عبر موقعه الإلكتروني أن مهاجمه كريم بلعربي سيغيب عن الفريق في المباراتين التاليتين بسبب الإصابة في فخذه الأيسر.
وأشار ليفركوزن إلى أن بلعربي ذا الأصول المغربية، سيغيب عن المباراة أمام فريق كراسنودار الروسي في الدوري الأوروبي الخميس المقبل وعن مواجهة بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني.
ICYMI:https://t.co/faJGfu1Lmd— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) ١٩ فبراير ٢٠١٩
وتعرض بلعربي البالغ 28 عاما للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي فاز فيها ليفركوزن على فورتونا دوسلدورف الأحد بهدفين دون رد.
المصدر:bayer04.de
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