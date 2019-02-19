ليفركوزن يخسر جهود مهاجمه بلعربي

أكد نادي باير ليفركوزن الألماني عبر موقعه الإلكتروني أن مهاجمه كريم بلعربي سيغيب عن الفريق في المباراتين التاليتين بسبب الإصابة في فخذه الأيسر.

وأشار ليفركوزن إلى أن بلعربي ذا الأصول المغربية، سيغيب عن المباراة أمام فريق كراسنودار الروسي في الدوري الأوروبي الخميس المقبل وعن مواجهة بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني.

وتعرض بلعربي البالغ 28 عاما للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي فاز فيها ليفركوزن على فورتونا دوسلدورف الأحد بهدفين دون رد.

المصدر:bayer04.de