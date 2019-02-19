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البرتغالي ناني ينضم لصفوف أورلاند سيتي

الرياضة

البرتغالي ناني ينضم لصفوف أورلاند سيتي
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أعلن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي لكرة القدم عن ضم لويس ناني مهاجم سبورتنغ لشبونة في عقد يمتد لثلاث سنوات.

وانضم البرتغالي ناني البالغ 32 عاما، الذي توج بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال مجانية بعد إنهاء عقده مع سبورتنغ بالتراضي.

وخاض ناني أول مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز كبديل لواين روني في 12 أغسطس 2007 وظل مع مانشستر يونايتد حتى 2014 وشارك في 230 مباراة في جميع المسابقات وسجل 41 هدفا.

وفي 2014 عاد ناني لصفوف سبورتنغ لشبونة على سبيل الإعارة ومنذ ذلك الحين لعب في صفوف فناربخشه وبلنسية ولاتسيو قبل عودته للنادي البرتغالي في يوليو من العام الماضي حيث لعب 28 مباراة وسجل 8 أهداف.

وساعد ناني البرتغال على الفوز ببطولة أوروبا في 2016 وشارك منتخب بلاده في كأس العالم 2014، وسجل 24 هدفا دوليا.

المصدر: رويترز

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