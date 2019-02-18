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الأهلي السعودي ينعي رئيسه السابق

الرياضة

الأهلي السعودي ينعي رئيسه السابق
twitter.com/alahli_fc
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نعت إدارة نادي الأهلي، مساء الاثنين، الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس هيئة أعضاء شرف الأهلي الأسبق، ورئيس النادي في فترتين سابقتين.

وأصدر نادي الأهلي بيانا نعى فيه رئيس النادي في فترتين سابقتين.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، عن عمر ناهز 63 عاما، ولم يشر إلى أسباب وفاته.

المصدر: وكالات 

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