أتلتيك بيلباو يداوي جراحه على حساب هويسكا (فيديو)

قفز أتلتيك بيلباو إلى المركز الحادي عشر "الدافئ" في الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه بهدف وحيد، في اللقاء، الذي جمعهما مساء الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 18 من الليغا.

ويدين الفريق الباسكي بالفضل الكبير في انتصاره للاعبه راؤول غارسيا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، من ضربة جزاء، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت على ملعب "ألكوراز"، في مدينة هويسكا.

وحقق أتلتيك بيلباو أول انتصار له بعد خسارة وتعادل على التوالي، ورفع رصيده إلى 30 نقطة، وتقدم إلى المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الليغا، مبتعدا عن منطقة الهبوط.

بينما يقبع هويسكا في قاع الدوري، برصيد 18 نقطة فقط.

المصدر: RT