ذئاب روما تفترس بولونيا (فيديو)

أنجز فريق روما مهمته أمام ضيفه بولونيا، بفوزه عليه بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثنائية ذئاب روما كل من المدافعين، الصربي ألكسندر كولاروف، والأرجنتيني فيدريكو فازيو، في الدقيقتين (55، و73 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم نيكولا سانسوني هدف بولونيا الوحيد، في الدقيقة 84، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما.

وحقق روما بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد تعادلين متتاليين، ورفع رصيده بالتالي إلى 41 نقطة، وانتزع المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو، من أتلانتا، الذي خسر في عقر داره، أمام ميلان (1-3)، يوم السبت الماضي.

في المقابل، بقي بولونيا في المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 18 نقطة.

المصدر: "silatv"