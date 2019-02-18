"سيتحطم قلب نيكول" .. بعد نشر الهاكرز "مقطعا حميميا" لهاميلتون

نشرت مجموعة هاكرز، في 17 فبراير الجاري، مقطع فيديو للمتسابق البريطاني لويس هاميلتون والمغنية نيكول شيرزينغر، حظي بـ 286 ألف مشاهدة، في ليلة واحدة.

ويعود تاريخ تصوير الفيديو إلى العام 2015، ويحتضن فيه الثنائي بعضهما في أوضاع حميمية في السرير، ويتبادلان القبلات، ونشر من أرشيف هاميلتون أو شيرزينغر.

ونقل موقع "The Sun" عن مصدر مقرب من المغنية قوله: "سوف يتحطم قلب نيكول بسبب انتشار هذا الفيديو للعلن. هذا الفيديو ليس مخصصا لعامة الناس".

وانفصل الثنائي لويس هاميلتون ونيكول شيرزينغر، في العام 2015، بعد 8 سنوات من علاقتهما.

يذكر أن هاميلتون هو بطل العالم للفورمولا وان خمس مرات، ويحتل المرتبة الثانية بعدد الألقاب، بعد الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.

المصدر: وكالات