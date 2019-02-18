يوفنتوس يؤكد اهتمامه بضم نجم عالمي

أكد فابيو باراتيشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، اهتمام فريقه بالحصول على خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان.

ونقل "Rai Radio" الإيطالي عن باراتيشي قوله: "لقد طلبنا المعلومات، نريد أن نعرف رأي إيكاردي بشأن حمل قميص نادي يوفنتوس".

وأشار باراتيشي إلى أن إدارة اليوفي لم تجر أي اتصالات مع إيكاردي، مضيفا "إيكاردي هو لاعب إنتر حاليا، واهتمام يوفنتوس منصب حول بقية الموسم.. دعونا نرى ماذا سيحدث، وبعد ذلك ربما سنعود إلى هذا الموضوع في يونيو المقبل (التعاقد مع إيكاردي)".

ويرتبط إيكاردي بعقد مع إنتر يمتد حتى صيف العام 2021، لكن المهاجم الأرجنتيني قد يرحل قبل نهاية عقده، وذلك في ظل تأزم علاقة اللاعب مع إدارة النيراتزوري في الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى سحب شارة قيادة إنتر من إيكاردي، ومنحها لحارس مرمى الفريق سمير هاندانوفيتش.

وأحرز صاحب الـ25 عاما 9 أهداف وصنع هدفين آخرين في 20 مباراة خاضها مع النيراتزوري في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

المصدر: matchtv.ru