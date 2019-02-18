زيدان يضع 3 شروط لقبول تدريب تشيلسي

حدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ثلاثة شروط للموافقة على تدريب تشيلسي عقب نهاية الموسم الحالي في ظل التقارير التي تؤكد إمكانية إقالة الإيطالي ماوريسيو ساري.

وتناقلت مصادر إعلامية عدة أن تشيلسي سيتفاوض مع زيدان الذي رحل عن ريال مدريد في الصيف الماضي وحصل على راحة لمدة عام كامل من التدريب.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان وضع عددا من الشروط قبل الموافقة النهائية على عرض تشيلسي.

وأوضحت أن المدرب الفرنسي طلب من مسؤولي النادي اللندني الاحتفاظ بالنجم البلجيكي إدين هازارد عبر الاستجابة لطلبات اللاعب من أجل تجديد عقده الذي ينتهي عام 2020.

كما طلب المدرب الفرنسي تخصيص نحو 230 مليون يورو، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان طلب أيضا، أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة في تعاقدات النادي بالتعاون مع إدارة البلوز.

وجاء اهتمام إدارة تشيلسي بالتعاقد مع زيدان بعد تعثر المدرب الإيطالي ساري وفشله في قيادة الفريق إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر سلسلة من النتائج السلبية خاصة بعد الخسارة المذلة أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة.

ومن المرجح أن تنتظر إدارة البلوز حتى نهاية الموسم، قبل الإعلان عن تعاقد مع مدرب جديد.

يذكر أن زيدان تولى تدريب ريال مدريد في يناير 2016، وقاد الفريق إلى الفوز بتسعة ألقاب، من بينها ثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يترك النادي بعد نهاية الموسم الماضي بصورة مفاجئة.

المصدر: آس الإسبانية