لصوص يقتحمون منزل لاعب برشلونة الجديد

تلقى اللاعب الغاني كيفين برنس بواتينغ، الوافد الجديد لبرشلونة نبأ صادما بسرقة منزله بعد مشاركته الأولى مع ناديه الجديد أمام بلد الوليد، السبت في بطولة الدوري الإسباني.

وتعرض منزل مهاجم ساسولو الإيطالي المعار للنادي الكتالوني للسرقة، وأبلغ بالأمر عقب نهاية المواجهة التي فاز فريقه بها 1-0، سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الجولة الـ24 من الليغا، وفق ما قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

ولعب بواتينغ في المواجهة أساسيا لأول مرة منذ قدومه إلى برشلونة لمدة 60 دقيقة، لكنه لم يقدم الأداء المطلوب منه، قبل أن يستبدل بالمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

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وذكرت الصحيفة أن عصابة قامت بسرقة جميع المجوهرات الموجودة في منزل اللاعب بواتبينغ، بضاحية سرايا والتي تقدر قيمتها بنحو 300 ألف يورو إضافة لمبلغ كبير من المال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة في مدينة برشلونة بدأت مهمتها في البحث عن اللصوص، بعد الإبلاغ الرسمي من قبل اللاعب، فور معرفته بالجريمة.

وكان اللاعب الغاني كيفين برينس بواتينغ، قد انضم إلى نادي برشلونة قادما من نادي ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع أحقية الشراء بشكل نهائي مقابل ثمانية ملايين يورو.

المصدر: وكالات