مورينيو يكشف وجهته التدريبية المقبلة

أبدى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المقال مؤخرا من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، استعداده لخوض تجربة جديدة، ولكن هذه المرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع "BT Sport": "يمكنني أن أتخيل نفسي مدربا لأحد الأندية في الليغ 1. لقد سبق لي وأن دربت في 4 دول مختلفة.. أحب أن اكتشف ثقافات جديدة. العمل في بطولة جديدة سيكون تجربة رائعة".

وتابع المدرب الملقب بالداهية: "في الوقت الحالي أنا هادئ. أحاول قضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء، وأعمل في الآن ذاته على العودة لمجال التدريب.. شهرين أو ثلاثة أشهر دون عمل أمر طبيعي، ولكن إذا انتظرت فترة أطول، يصبح الأمر أكثر صعوبة.. آمل أن تتاح لي الفرصة لأعود وأصبح أقوى".

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وسبق لمورينيو الإشراف على أندية بورتو البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزي في فترتين، وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد، وحصد مع هذه الأندية مجموعة من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، والدوري الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن مورينيو أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، بسبب تخبط الفريق في سلسلة من النتائج السلبية.

المصدر: matchtv.ru