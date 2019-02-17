وسط موسكو.. جريمة قتل بطل روسيا في التايكواندو (فيديو)

لقي بطل روسيا في التايكواندو، غينادي بافلوف البالغ 22 عاما مصرعه صباح اليوم الأحد خلال عراك مع أحد الحراس في شارع "تفيرسكايا" وسط العاصمة الروسية موسكو.

ويظهر شريط فيديو لإحدى كاميرات المراقبة في مكان العراك، تلاسن بافلوف مع أحد الحراس الذي يبلغ من العمر 51 عاما، قبل أن تتطور الأمور إلى عراك شرس بين الطرفين، سقط الاثنان على أثره أرضا.

ولكن الحارس نهض وحيدا، فيما بقي بافلوف ملقى على الأرض.

وعندما انتبه الحارس بأن الشاب لا يتحرك نهائيا، حاول تقديم الإسعافات الأولية وقام بالاتصال بسيارات الإسعاف التي أتت على الفور إلى مكان الحادثة، ولكن الأطباء وجدوا الشاب مفارقا الحياة، وبدأت السلطات الروسية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة بدقة.

Погибший в драке в центре Москвы оказался чемпионом по рукопашному боюhttps://t.co/gOHFVFPqGRpic.twitter.com/u8tDBh73iA — Р-Спорт (@rsportru) February 17, 2019

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المصدر: 5tv.ru