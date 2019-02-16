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البلجيكية بيرتينز تحرز بطولة الدوحة للتنس على حساب الرومانية هاليب (فيديو)

الرياضة

البلجيكية بيرتينز تحرز بطولة الدوحة للتنس على حساب الرومانية هاليب (فيديو)
AFP KARIM JAAFAR
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توّجت البلجيكية إليسي بيرتينز بلقب بطولة الدوحة القطرية لكرة المضرب بعد تغلبها اليوم السبت على الرومانية سيمونا هاليب بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكنت بيرتينز من حسم المباراة النهائية لمصلحتها بمجموعتين لواحدة، نتائجها: 3-6 و6-4 و6-3، خلال ساعتين و12 دقيقة.

ولقب بطولة الدوحة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 850 ألف دولار، هو اللقب الخامس لبيرتينز خلال مسيرتها الاحترافية.

المصدر: rsport.ria.ru

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