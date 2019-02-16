البلجيكية بيرتينز تحرز بطولة الدوحة للتنس على حساب الرومانية هاليب (فيديو)
AFP KARIM JAAFAR
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توّجت البلجيكية إليسي بيرتينز بلقب بطولة الدوحة القطرية لكرة المضرب بعد تغلبها اليوم السبت على الرومانية سيمونا هاليب بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وتمكنت بيرتينز من حسم المباراة النهائية لمصلحتها بمجموعتين لواحدة، نتائجها: 3-6 و6-4 و6-3، خلال ساعتين و12 دقيقة.
Simply stunning! 🏆@elise_mertens puts together a gutsy comeback 3-6, 6-4, 6-3 to take the #QTO2019 title! pic.twitter.com/Osfluv8vNk— WTA (@WTA) February 16, 2019
ولقب بطولة الدوحة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 850 ألف دولار، هو اللقب الخامس لبيرتينز خلال مسيرتها الاحترافية.
The golden moment 😍@elise_mertens#QTO2019pic.twitter.com/yUIyGWwAas— WTA (@WTA) February 16, 2019
المصدر: rsport.ria.ru
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