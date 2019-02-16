بالفيديو.. فقير يقود "ليون" للفوز قبل موقعة برشلونة

منح نبيل فقير نادي "أولمبيك ليون" الفوز 2-1 على ضيفه "جانجون" الجمعة في الدوري الفرنسي لكرة القدم قبل ثلاثة أيام على استضافة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح "ليون" التسجيل عبر مارتن تيرييه مستغلا كرة مرتدة من الحارس في الدقيقة 15، وأدرك فيليكس إيبوا التعادل للضيوف بعد 6 دقائق بضربة رأسية إثر ركلة ركنية عند الدقيقة 21، قبل أن يمنح القائد نبيل فقير ذو الأصول الجزائرية التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 35 بتسديدة بقدمه اليسرى.

#Fekir makes is 8 goals in #Ligue1 for Lyon with an emphatic winner against Guingamp. Looks like #OL are starting to find the form they started 18/19 with. What a battle with Saint-Etienne for 3rd. pic.twitter.com/miQ0IOJvNi — FirstTouch (@FirstTouch_AF) ١٥ فبراير ٢٠١٩

وبهذا الفوز عزز "ليون" موقعه على جدول الترتيب في المركز الثالث برصيد 46 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن "ليل" صاحب المركز الثاني، ورفع معنويات لاعبيه قبل استضافة "برشلونة" الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سيغيب عنها الدولي فقير بسبب الإيقاف.

المصدر: وكالات