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بالفيديو.. فقير يقود "ليون" للفوز قبل موقعة برشلونة

الرياضة

بالفيديو.. فقير يقود
Reuters ERIC GAILLARD
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منح نبيل فقير نادي "أولمبيك ليون" الفوز 2-1 على ضيفه "جانجون" الجمعة في الدوري الفرنسي لكرة القدم قبل ثلاثة أيام على استضافة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح "ليون" التسجيل عبر مارتن تيرييه مستغلا كرة مرتدة من الحارس في الدقيقة 15، وأدرك فيليكس إيبوا التعادل للضيوف بعد 6 دقائق بضربة رأسية إثر ركلة ركنية عند الدقيقة 21، قبل أن يمنح القائد نبيل فقير ذو الأصول الجزائرية التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 35 بتسديدة بقدمه اليسرى.

وبهذا الفوز عزز "ليون" موقعه على جدول الترتيب في المركز الثالث برصيد 46 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن "ليل" صاحب المركز الثاني، ورفع معنويات لاعبيه قبل استضافة "برشلونة" الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سيغيب عنها الدولي فقير بسبب الإيقاف.

المصدر: وكالات 

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