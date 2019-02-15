إيكاردي يخرج عن صمته بعد سحب شارة القيادة منه

خرج الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان الإيطالي عن صمته الذي التزمه منذ إعلان قرار سحب شارة القيادة بشكل رسمي منه.

وعلق المهاجم على أزمته بعد ساعات من سحب الشارة دون أن يتحدث عن تفاصيل القرار.

وكتب إيكاردي عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "أن تلتزم الصمت وتغلق فمك، وتبدو غبيا، أفضل من أن تفتحه لإزالة أي شكوك".

وقرر نادي إنتر ميلان الإيطالي سحب شارة القيادة من لاعبه إيكادري، ومنحها لحارس مرمى الفريق سمير هاندانوفيتش، على إثر تصريحات واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، بشأن مستقبله مع الفريق.

وتأزمت العلاقة بين اللاعب الأرجنتيني وإنتر ميلان خلال الفترة الماضية، بعد إعلان زوجته عدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي عام 2021، ورغبته في بدء مرحلة جديدة مع ناد آخر بعد انتهاء تعاقده مع إنتر ميلان.

وتحدثت تقارير إعلامية خلال الفترة الماضية، عن اهتمام تشيلسي وريال مدريد ويوفنتوس بضم إيكاردي، في ظل رغبة الأخير بالرحيل وخوض تجربة مع أندية كبيرة تنافس في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: انستغرام