بالصور.. مشجع سويدي يهاجم إيدين هازارد

تعرض البلجيكي إيدين هازارد مهاجم تشيلسي الإنجليزي لهجوم من مشجع فريق مالمو السويدي، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين في ذهاب الدور 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتمكن تشيلسي من الفوز 2-1 على مالمو على أرض الأخير، ليقطع نصف الطريق لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

وزج المدرب ماوريسيو ساري بإيدين هازارد في ربع الساعة الأخير عندما كان تشيلسي متقدما بهدفين، قبل أن يتلقى هدف التقليص في الدقيقة الثمانين.

وأكدت صحيفة "the sun" الإنجليزية، أن إيدين هازارد تعرض لهجوم من أحد مشجعي الفريق السويدي بعد المباراة، من أجل الحصول على قميصه.

Reuters

وحاول المشجع السويدي الحصول على قميص هازارد بطريقة عنيفة، ما أدى إلى إنزعاج اللاعب البلجيكي، قبل أن يتخلى عن القميص للشاب.

Reuters

وسرعان ما تدخل أمن الملعب لحماية اللاعب البالغ 28 عاما، من المشجع الذي لم يبدو في حالة إدراك تام لما كان يفعله.

ومن المرجح أن ينظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الحادث الذي وقع على ملعب سويدبانك بمدينة مالمو السويدية، وربما سيتعرض أصحاب الأرض لغرامة مالية.

المصدر: the sun