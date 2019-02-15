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رسميا..برشلونة يجدد الثقة بمدربه

الرياضة

رسميا..برشلونة يجدد الثقة بمدربه
Reuters ALBERT GEA
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أعلن برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة تمديد عقد مدربه أرنستو فالفيردي لموسم إضافي مع خيار التمديد لموسم ثان.

وكان الإسباني فالفيردي تسلم مهمة الإشراف على فريق برشلونة قادما من أتلتيك بلباو في مايو 2017 بدلا من لويس أنريكي.

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ونجح المدرب البالغ 55 عاما بقيادة الفريق الكتالوني إلى لقبي الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي، قبل أن يضيف إلى خزينة النادي كأس السوبر مطلع الموسم.

وقاد فالفيردي برشلونة في 96 مباراة رسمية فاز في 65 منها، 43 في الدوري و11 في الكأس و10 في دوري الأبطال وواحدة في كأس السوبر، وتعادل 22 مرة مع 9 خسارات فقط.

المصدر: أ ف ب 

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