"عقوبة" واين روني في عيد الفلانتين

عاقبت زوجة النجم الإنجليزي واين روني مهاجم دي سي يونايتد الأمريكي في عيد الحب، حيث قررت السفر إلى إنجلترا برفقة أطفالهما لقضاء الإجازة بعيدا عنه تاركينه وحيدا في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "the sun" البريطانية أن الزوجة كولين خططت لتلك الرحلة مع أطفالها الأربعة، لكي تلقن روني درسا في تجريب الحياة دون عائلته، وذلك بعد تورط قائد مانشستر يونايتد السابق في العديد من المشاكل بسبب سلوكياته ومخالفته للقانون في أكثر من مناسبة.

وتأزمت العلاقات بين كولين وروني بسبب تصرفاته "غير المسؤولة"، وآخرها انتشار صور للنجم الإنجليزي في ملهى ليلي برفقة سيدة أخرى اسمها بارميد فيكي روسيك، وتعاطيه الكحول إذ تورط في مشكلة بسبب قيادته السيارة مخمورا.

وألقي القبض عليه سابقا بسبب إزعاجه للآخرين داخل مطار واشنطن بألفاظ بذيئة وهو في حالة سكر.

وبعد تورط روني في عدة مشاكل لأكثر من مرة جعلته مادة لحديث الإعلام عن وضعه العائلي واستقراره النفسي، أصرت كولين على السفر مع أطفالها إلى إنجلترا وترك روني وحيدا.

المصدر:the sun