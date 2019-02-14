منتخب الكويت يخسر 219 نقطة بالهوكي في روسيا

شارك رياضيون كويتيون في البطولة الدولية الأولى للألعاب الشتوية للأطفال، والتي انطلقت يوم الـ9 من هذا الشهر في جزيرة سخالين الواقعة في الشرق الأقصى الروسي.

وخسر منتخب الكويت جميع مبارياته الأربع في مسابقة الهوكي بنتائج رقمية كبيرة وصلت بمجملها إلى 219 نقطة.

حيث تلقى أولى الهزائم أمام منتخب منطقة الشرق الأقصى الفيدرالي بنتيجة 0-60، وخسر أمام فريق سيبيريا بـ0-77، وثالث الخسارات كانت أمام فريق ساخالين 0-28، وآخرها أمام اليابان بنتيجة 0-54.

ورغم أن صغار الكويت لم يستطيعوا مجاراة نظرائهم في اللعبة الشتوية التي لم يسبق لهم التدرب عليها سوى 3 أسابيع قبل البطولة، إلا أنهم تلقوا الدعم من السكان المحليين وجمهور البطولة بإطلاق هاشتاغ #gokuwait على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفقوا لهم بعد كل مباراة تشجيعا وتقديرا لمشاركتهم.

وشارك في البطولة 1200 رياضي مثلوا 20 بلدا من بينها الكويت، فيما شارك الرياضيون الكويتيون في الهوكي على الجليد وسباق الجليد للفتيان والتزلج الاستعراضي على الجليد للفتيات.

ودعمت هذه البطولة اللجنة الأولمبية الدولية، وهي مخصصة للاعبين من أعمار 8 أعوام إلى 14 عاما وتشمل أيضا إقامة مسابقتي التزحلق على الجليد والكيرلنغ وغيرهما من الألعاب الشتوية المعتمدة من قبل اللجنة.

المصدر:life.ru+RT