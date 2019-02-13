هاليب تبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس (فيديو)

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوحة القطرية بكرة المضرب، بعد تغلبها اليوم الأربعاء على الأوكرانية ليسيا تسورينكو بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت هاليب البالغة 27 عاما من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-2 و6-3، خلال ساعة واحدة و19 دقيقة.

وستواجه هاليب في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 850 ألف دولار، الألمانية جوليا جيورجيس الفائزة بدورها على الأمريكية إليسون ريسكي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-1 و6-7 و6-4.

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المصدر: sportbox.ru