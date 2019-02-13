هاليب تبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس (فيديو)
تأهلت الرومانية سيمونا هاليب إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوحة القطرية بكرة المضرب، بعد تغلبها اليوم الأربعاء على الأوكرانية ليسيا تسورينكو بمجموعتين نظيفتين.
وتمكنت هاليب البالغة 27 عاما من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-2 و6-3، خلال ساعة واحدة و19 دقيقة.
.@Simona_Halep propelled to the #QTO2019 quarterfinal! 🚀— WTA (@WTA) February 13, 2019
She overcame Tsurenko in straight sets 6-2, 6-3. pic.twitter.com/gg87gb4j6x
وستواجه هاليب في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 850 ألف دولار، الألمانية جوليا جيورجيس الفائزة بدورها على الأمريكية إليسون ريسكي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-1 و6-7 و6-4.
.@juliagoerges claims the victory over Riske, 6-1, 6-7(5), 6-4!— WTA (@WTA) February 13, 2019
Advances to the @QatarTennis quarterfinals against Halep! pic.twitter.com/X8vgKyApRB
المصدر: sportbox.ru