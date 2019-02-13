 
مباشر

الروسية بلينكوفا واللاتفية أوستابينكو تودعان الدوحة (فيديو)

الرياضة

الروسية بلينكوفا واللاتفية أوستابينكو تودعان الدوحة (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgd5

أخفقت الروسية آنا بلينكوفا واللاتفية إيلينا أوستابينكو في اجتياز حاجز الدور الثاني لبطولة الدوحة للتنس، البالغة جوائزها نحو 851 ألف دولار.

وجاء خروج اللاعبة الروسية على يد باربارا ستريتسوفا، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (0-6) و(6-3) و(0-6)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و55 دقيقة.

وستكون باربارا ستريتسوفا، في الدور ربع النهائي، بانتظار الفائزة من اللقاء الذي سيجمع الإستونية آنيت كونتافيت والألمانية أنجيليك كيربر، في وقت لاحق من اليوم أيضا. 

بينما خسرت إيلينا أوستابينكو أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بمجموعتين نظيفتين، وبنتيجة واحدة: (4-6) و(4-6).

وستلعب الأوكرانية في الدور المقبل مع التشيكية كارولينا موخوفا، التي تغلبت بدورها على التايوانية سو وي هسي، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-4).

المصدر: "sportbox.ru"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة