الروسية بلينكوفا واللاتفية أوستابينكو تودعان الدوحة (فيديو)

أخفقت الروسية آنا بلينكوفا واللاتفية إيلينا أوستابينكو في اجتياز حاجز الدور الثاني لبطولة الدوحة للتنس، البالغة جوائزها نحو 851 ألف دولار.

وجاء خروج اللاعبة الروسية على يد باربارا ستريتسوفا، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (0-6) و(6-3) و(0-6)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و55 دقيقة.

وستكون باربارا ستريتسوفا، في الدور ربع النهائي، بانتظار الفائزة من اللقاء الذي سيجمع الإستونية آنيت كونتافيت والألمانية أنجيليك كيربر، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما خسرت إيلينا أوستابينكو أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بمجموعتين نظيفتين، وبنتيجة واحدة: (4-6) و(4-6).

وستلعب الأوكرانية في الدور المقبل مع التشيكية كارولينا موخوفا، التي تغلبت بدورها على التايوانية سو وي هسي، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-4).

المصدر: "sportbox.ru"