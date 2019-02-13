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بسبب "الشيطان".. قناة إيرانية تغيّر شعار مانشستر يونايتد

الرياضة

بسبب
MirrorFootball/twitter
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قامت قناة تلفزيونية إيرانية، باستبدال الشعار الحالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي بالشعار القديم، وذلك أثناء الاستوديو التحليلي لمباراة اليونايتد وسان جيرمان في دوري الأبطال أمس.

وتم استبدال شعار "السفينة والشيطان" الشهير، بشعار السفينة مع 3 خطوط صفراء على خلفية حمراء، وهو الشعار الذي ظهر آخر مرة عام 1972، قبل أن يتم اعتماد الشعار الحالي.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الرموز الشيطانية محظورة في إيران، ولذلك تعمدت القناة وضع الشعار القديم مكان الشعار الحالي للـ"الشياطين الحمر".

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، وذلك ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: mirror.co.uk

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