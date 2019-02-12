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دوري الأبطال.. سان جيرمان يهزم مانشستر يونايتد في عقر داره

الرياضة

دوري الأبطال.. سان جيرمان يهزم مانشستر يونايتد في عقر داره
Reuters Jason Cairnduff
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تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل الهدف الأول في المباراة، مدافع الفريق الباريسي بريسنال كيمبيمبي في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وعزز كيليان مبابي النتيجة لسان جيرمان بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 60.

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ولعب اليونايتد بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد طرد مهاجمه الفرنسي بول بوغبا لتلقيه الإنذار الثاني.

وهذه الخسارة، هي الأولى للشياطين الحمر تحت قيادة مدربه الجديد أولي غونار سولشاير بعد 11 مباراة، فاز في 10 وتعادل في واحدة.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين بباريس في الـ6 من الشهر القادم.

المصدر: RT

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