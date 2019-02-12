دوري الأبطال.. سان جيرمان يهزم مانشستر يونايتد في عقر داره

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل الهدف الأول في المباراة، مدافع الفريق الباريسي بريسنال كيمبيمبي في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

Replay of Presnel Kimpembe’s goal tonight. Should he have even been on the pitch to score it? The United defence was certainly acting like he wasn’t there 👀 #MUPSGpic.twitter.com/U2LjKwqta9 — GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) February 12, 2019

وعزز كيليان مبابي النتيجة لسان جيرمان بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 60.

Mbappé turned on the jets to get into position to slot home the cross from Di Maria#MUPSG#UCLpic.twitter.com/Ztl8bjNI4u — Def Pen Sports (@DefPenSports) February 12, 2019

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ولعب اليونايتد بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد طرد مهاجمه الفرنسي بول بوغبا لتلقيه الإنذار الثاني.

وهذه الخسارة، هي الأولى للشياطين الحمر تحت قيادة مدربه الجديد أولي غونار سولشاير بعد 11 مباراة، فاز في 10 وتعادل في واحدة.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين بباريس في الـ6 من الشهر القادم.

المصدر: RT