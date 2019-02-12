روما الإيطالي يتغلب على بورتو البرتغالي في دوري الأبطال (فيديو)
AFP Andreas SOLARO
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فاز روما الإيطالي على ضيفه بورتو البرتغالي 2-1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
سجل هدفي ذئاب روما، نيكولو زانيولو في الدقيقتين 70 و76.
فيما سجل هدف الضيوف الوحيد، الإسباني أدريان لوبيز الفاريز في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.
وستقام مباراة الإياب في البرتغال في السادس من الشهر القادم.
المصدر: RT
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