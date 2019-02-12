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روما الإيطالي يتغلب على بورتو البرتغالي في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

روما الإيطالي يتغلب على بورتو البرتغالي في دوري الأبطال (فيديو)
AFP Andreas SOLARO
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فاز روما الإيطالي على ضيفه بورتو البرتغالي 2-1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل هدفي ذئاب روما، نيكولو زانيولو في الدقيقتين 70 و76.

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فيما سجل هدف الضيوف الوحيد، الإسباني أدريان لوبيز الفاريز في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وستقام مباراة الإياب في البرتغال في السادس من الشهر القادم.

المصدر: RT

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