شاهد.. التركي هارون يتصدى ببراعة لضربة جزاء والعارضة تتعاطف معه

أنقذ حارس مرمى فنربخشه التركي، هارون تيكين، فريقه من هدف في مباراته ضد ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي (1-0)، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتصدى هارون تيكين، ببراعة لكرة من ضربة جزاء انبرى لها السلوفاكي روبيرت ماك، لاعب فريق زينيت بطرسبورغ، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وحافظ الحارس التركي على نظافة شباكه بينما، أحرز زميله المهاجم الجزائري إسلام سليماني، هدف اللقاء الوحيد لفريقه، في الدقيقة 21، ليقودا فنربختشة إلى تحقيق فوز ثمين.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب، يوم 21 فبراير الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ.

المصدر: RT