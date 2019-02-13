شاهد.. معركة طاحنة في الماء!

تحولت مباراة لكرة الماء إلى ساحة قتال بين لاعبي فريقي سينتيس من مدينة قازان، وسبارتاك من مدينة فولغوغراد، وذلك ضمن الدوري الروسي الممتاز.

ونشب شجار جماعي بين لاعبي الفريقين قبل أربع دقائق من نهاية المباراة، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق سبارتاك فولغوغراد (9-6).

В Казани из-за драки за 4 минуты до конца был прерван ватерпольный матч. Играли местный «Синтез» и волгоградский «Спартак» pic.twitter.com/meGx4SZ6Rv — Спорт БО (@Sport_BO) 11 февраля 2019 г.

وقد تم إيقاف المباراة، في البداية، لمدة عشر دقائق، ومن ثم ألغيت نهائيا، وسيقرر اتحاد كرة الماء، مصير هذه المواجهة.

ويتقاسم فريقا سبارتاك وسينتيز المركز الثاني في الدوري، برصيد 34 نقطة، وتفصلهما 6 نقاط عن المتصدر دينامو.

المصدر: وكالات