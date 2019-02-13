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مبابي يعادل رقم الأساطير زيدان ورونالدو وكلوزه

الرياضة

مبابي يعادل رقم الأساطير زيدان ورونالدو وكلوزه
AFP ADRIAN DENNIS
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عادل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أرقام مواطنه زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو والألماني ميروسلاف كلوزه، بعدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل مبابي الهدف الثاني للفريق الباريسي في مرمى مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر للتشامبيونز ليغ.

ورفع مبابي، البالغ من العمر 20 عاما، رصيده إلى 14 هدفا، حتى الآن، في دوري أبطال أوروبا، أحرزها خلال 24 مباراة فقط، معادلا بذلك رقم الأسطورة زين الدين زيدان، الذي سجل 14 هدفا في مسيرته الكروية الرائعة، ولكنه احتاج إلى 80 مباراة ليصل إلى هذا الرقم.

كما تساوى المهاجم الفرنسي الشاب، بعدد أهدافه في التشامبيونز ليغ، مع أساطير مثل: الظاهرة رونالدو والهداف التاريخي لكأس العالم، الألماني ميروسلاف كلوزه، والبرازيلي أدريانو، والإسباني دافيد فيا.

يذكر أن زيدان أحرز هدف الفوز لفريقه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم (2001-2002).

المصدر: وكالات 

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