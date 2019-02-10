الروسي حبيب يزور المسجد الأقصى في القدس (فيديو)

وصل بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة "UFC" الروسي حبيب نورمحمدوف، اليوم لمدينة القدس، وتوجه إلى المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة.

ونشر حبيب صورة عبر حسابه في إنستغرام، التقطها في القدس، كما انتشر له فيديو خلال زيارته للمسجد الأقصى في المدينة.

ويعتنق حبيب الديانة الإسلامية، وأعلن مرارا وتكرارا أن الدين يحتل مكانة مهمة في حياته.

واكتسب البطل الروسي شهرة واسعة، بعد انتصاره في النزال الشهير ضد الإيرلندي كونور ماكغريغور على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UFC 229 في لولاية نيفادا الأمريكية، في السادس من أكتوبر الماضي، ولكن نهاية النزال كانت دراماتيكية، حيث تشاجر حبيب مع فريق ماكغريغور، كما تشابك الأخير مع أعضاء من فريق الأول.

وأصدرت الهيئة الرياضية لولاية نيفادا الأسبوع الماضي، حكمها في قضية الشجار الذي أعقب النزال الشهير بين المقاتلين، حيث قررت معاقبة البطل الروسي بالإيقاف 9 أشهر وغرامة مالية بنصف مليون دولار، بينما عاقبت البطل الإيرلندي بالإيقاف 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف دولار.

المصدر: RT + news.ru