شاهد.. أهداف مباراة "القمة" في البريمير ليغ

تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه تشيلسي (4-0) في لقاء القمة، الذي يجمعهما حاليا على ملعب "الاتحاد"، وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح السيتي التسجيل عبر جناحه رحيم سترلينغ مبكرا، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

وأضاف النجم الأرجنتيني المهاجم سيرخيو أغويرو هدفين متتاليين، في الدقيقتين (13 و19).

وعزز الألماني إلكاي غوندوغان تقدم السيتي بتسجيله الهدف الرابع له، بحلول الدقيقة 25، من زمن الشوط الأول.

المصدر: RT