أغويرو يوجه ضربتين للفرعون صلاح

انتزع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، نجم مانشستر ستي، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من النجم المصري محمد صلاح، وصدارة البريمير ليغ من فريقه ليفربول.

وأحرز أغويرو ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود السيتي إلى فوز ساحق على ضيفه تشيلسي بنصف دزينة من الأهداف (6-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد"، في إطار قمة منافسات الجولة الـ 26 من الدوري.

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ورفع أغويرو رصيده بذلك إلى 17 هدفا، سجلها خلال 1663 دقيقة، وواحد فقط منها بضربة جزاء.

كما سجل النجم محمد صلاح 17 هدفا أيضا، ولكن خلال 2203 دقيقة، وثلاثة منها بركلات الجزاء.

كما انتزع مانشستر سيتي صدارة البريمير ليغ، من ليفربول، ولو مؤقتا، بفارق الأهداف بعد أن رفع رصيده إلى 65 نقطة.

المصدر: وكالات