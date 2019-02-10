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شاهد.. نيمار يزيل عكازته ويقفز على ساق واحدة ليحيي الأطفال

الرياضة

شاهد.. نيمار يزيل عكازته ويقفز على ساق واحدة ليحيي الأطفال
AFP FRANCK FIFE
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حضر النجم البرازيلي نيمار، فيما لا يزال يتعافى من الإصابة، مباراة فريقه باريس سان جرمان وضيفه بوردو (1-0)، أمس السبت، ضمن الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وظهر نيمار وهو يسير ببطء على عكازتيه في أحد ممرات ملعب "حديقة الأمراء – Parc des Princes"، ولكنه عندما رأى الأطفال الذين كانوا في استقباله، توجه إليهم للتحية، وهو يقفز على ساق واحدة.

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وتلقى نيمار إصابة في مشط القدم اليمنى من جديد، خلال مباراة فريقه أمام ستراسبورغ، في 23 يناير الماضي، وسيغيب على إثرها أيضا، عن مباراتي دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد، ولن يعود إلى الملاعب، قبل أبريل المقبل.

المصدر: "eurosport.ru" 

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