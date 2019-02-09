اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تدعو إنفانتينو لحضور القرعة

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تستضيفها مصر، توجيه دعوة رسمية للسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، لحضور قرعة البطولة في القاهرة.

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة القارة السمراء برئاسة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، اختيار منطقة أهرامات الجيزة التاريخية لاستقبال حفل القرعة، في دعوة لتشجيع السياحة وتعريف العالم بآثار مصر.

وأوضحت اللجنة المنظمة أنه سيتم توجيه الدعوة لإنفانتينو لحضور القرعة، إلى جانب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وعدد من كبار الشخصيات في الاتحاد الدولي، ورؤساء المنتخبات الـ 24 التي تشارك في النسخة المقبلة لأول مرة في التاريخ بعد زيادة عدد المنتخبات.

ومن المنتظر أن يكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا خلال شهر مارس المقبل، بعد أن حجز 12 منتخبا فقط مكانها حتى الآن في البطولة، وهي: مصر، السنغال، مدغشقر، تونس، المغرب، مالي، الجزائر، نيجيريا، غينيا، كوت ديفوار، موريتانيا وأوغندا، ويتبقى 12 مقعدا، يتم حسمها خلال الجولة الأخيرة من التصفيات، ستقام خلال الفترة ما بين (18 و26) مارس المقبل، ليكتمل عقد المنتخبات الـ 24 التي ستشارك في البطولة القارية، ومن ثم ستوجه دعوات رسمية لممثليها لحضور حفل القرعة، يوم 12 أبريل المقبل في القاهرة.

وقررت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع بسبب تعارض فترة الإعداد للبطولة مع شهر رمضان وعيد الفطر، وبالتالي ستبدأ يوم 21 يونيو المقبل، وتختتم يوم 19 يوليو 2019.

وحصلت مصر على حق استضافة البطولة بعد اعتذار الكاميرون والتفوق على ملف جنوب إفريقيا بالحصول على 16 صوتا مقابل صوت واحد لجنوب إفريقيا.

المصدر: "efa.com.eg"