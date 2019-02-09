عودة ميسي للأرجنتين تكلف المغرب نصف مليون دولار

كشفت صحيفة "آس" أن عودة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لحمل قميص منتخب بلاده، ستكلف الاتحاد المغربي لكرة القدم حوالي نصف مليون دولار.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن الاتحاد المغربي سيدفع 450 ألف يورو (حوالي نصف مليون دولار)، في حال مشاركة ميسي في المباراة الودية، التي ستجمع أسود الأطلس براقصي التانغو، بملعب طنجة، في الـ26 من الشهر المقبل.

وكان الاتحاد الأرجنتيني طالب الحصول على 600 ألف دولار لخوض مباراة أمام المغرب، إلا أن تلك القيمة ستكون قابلة للارتفاع إلى 1.1 مليون دولار، إذا شارك ميسي في اللقاء.

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وفي حال مشاركة ميسي، فستكون هذه المباراة الأولى للبرغوث مع الأرجنتين، منذ المشاركة المخيبة للآمال لمنتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، حيث عانى "التانغو" الأمرين للتأهل عن مجموعته، ثم انتهى مشواره في ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4) التي توجت لاحقا بلقب المونديال الروسي.

المصدر: AS