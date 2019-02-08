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بالفيديو.. الرجاء المغربي يحقق فوزا بطعم الهزيمة على النجم التونسي

الرياضة

بالفيديو.. الرجاء المغربي يحقق فوزا بطعم الهزيمة على النجم التونسي
AFP GERARD JULIEN
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خرج الرجاء البيضاوي المغربي من دور الثمانية لمسابقة كأس زايد للأندية العربية بكرة القدم، رغم فوزه على مضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف، في لقاء الإياب الذي جمعهما، اليوم الجمعة.

وسجل المهاجم المغربي محسن ياجور هدف الفوز الوحيد لفريقه، بعد مرور نصف ساعة من بداية الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة.

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ولم يكن هذا الفوز بهدف وحيد كافيا بالنسبة للفريق المغربي، لبلوغ المربع الذهبي للبطولة، كونه خسر بهدفين من دون رد، في عقر داره، أمام النجم الساحلي، في الرباط.

المصدر: "twitter/UAFAAC"

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