بالفيديو.. الرجاء المغربي يحقق فوزا بطعم الهزيمة على النجم التونسي

خرج الرجاء البيضاوي المغربي من دور الثمانية لمسابقة كأس زايد للأندية العربية بكرة القدم، رغم فوزه على مضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف، في لقاء الإياب الذي جمعهما، اليوم الجمعة.

وسجل المهاجم المغربي محسن ياجور هدف الفوز الوحيد لفريقه، بعد مرور نصف ساعة من بداية الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة.

من مدينة #سوسة:

شاهد الهدف الأول لفريق الرجاء سجله اللاعب محسن ياجور عند الدقيقة 29 ..#النجم_الساحلي_التونسي 0#الرجاء_البيضاوي_المغربي 1

إياب دور ربع نهائي لبطولة ..#كاس_زايد_للاندية_الابطال



نتيجة الذهاب:

2-0 للنجم الساحلي pic.twitter.com/iHhejiKuSQ — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) 8 февраля 2019 г.

إقرأ المزيد

ولم يكن هذا الفوز بهدف وحيد كافيا بالنسبة للفريق المغربي، لبلوغ المربع الذهبي للبطولة، كونه خسر بهدفين من دون رد، في عقر داره، أمام النجم الساحلي، في الرباط.

المصدر: "twitter/UAFAAC"