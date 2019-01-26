النجم الساحلي يضع قدما في المربع الذهبي لكأس زايد

خرج فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة مطمئنة من ملعب مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، بفوزه عليه (2-0)، اليوم السبت، في ذهاب الدور ربع الهائي من كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق التونسي كل من، إيهاب المساكني، وفراس بالعربي، في الدقيقتين (56، و90) من عمر المباراة، التي جرت بينهما على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

ووضع النجم الساحلي قدما له بذلك، في الدور قبل النهائي للمسابقة، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره، في الملعب الأولمبي بمدينة سوسة.

المصدر: RT