كريكاليف يؤكد كروية الأرض

أكّد المدير التنفيذي للرحلات الفضائية المأهولة، سيرغي كريكاليف، الذي قام بست رحلات فضائية، ممازحا، أن الأرض من الفضاء تبدو على وجه التأكيد كروية.

وقال رائد الفضاء الروسي، إن شكل الأرض الكروي الذي رآه من الفضاء خلق لديه انطباعا لا ينسى.

وأضاف كريكاليف، خلال حديث في متحف الفضاء بموسكو، أن "رؤية الأرض بشكلها الكروي من الفضاء تخلق انطباعا قويا، لا يمكن أن ينسى. لذلك، لا يمكن للبعض، مهما حاولوا، إقناعنا في شبكات التواصل الاجتماعي بأن الأرض تستند على فيلة أو سلاحف وغيرها".

يذكر أن نتائج استطلاع رأي في عام 2018، أظهرت أن 93% من الروس واثقون بأن الأرض كروية الشكل و3% فقط يعتقدون بأنها مسطحة.

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ويعود مفهوم كروية الأرض إلى الفلسفة اليونانية منذ القرن السادس قبل الميلاد تقريبا، لكن ذلك الأمر ظل من أمور التخمين الفلسفي حتى القرن الثالث قبل الميلاد، عندما أسس علم الفلك الهلنستي الشكل الكروي للأرض كنظرية فلسفية.

وانتشر النموذج الهلنستي بصورة تدريجية في جميع أنحاء العالم القديم أثناء أواخر العصور القديمة والوسطى، وظل الأمر كذلك حتى أثبت، فرديناند ماجلان، ورحلات الطواف، لسيباستيان إكلانو، في القرن الـ 16 كروية الأرض.

وعلى الرغم من ذلك، فهناك مجموعة من الأفراد الذين ما زالوا يروّجون لفكرة الأرض المسطّحة، ويعود تاريخ هذه المجموعات إلى منتصف القرن العشرين، حيث يتسم بعض هؤلاء بعدم الجديّة. أما الجادون، فغالبا ما يستندون إلى بعض العلوم الزائفة، أو يرتبطون بمجموعات دينية متطرفة تفسّر النصوص الدينية القديمة حرفيا.

المصدر: نوفوستي