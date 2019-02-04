"سبيس إكس" تختبر صاروخ المريخ!

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن قيامها بأول اختبار لمحركات صاروخ "Starship" الثقيل، المخصص للرحلات الفضائية بعيدة المدى.

وفي تغريدة له على تويتر، أظهر فيها اختبار المحركات، قال مؤسس الشركة، إيلون موسك: "هذا أول اختبار لمحركات Raptor المخصصة لصواريخ Starship، أنا فخور بعمل فريق سبيس إكس".

واستعرض موسك منذ مدة هذه المحركات، وأكد أنها قادرة على إعطاء عزم دفع يصل إلى 200 طن.

أما مشروع "Starship"، فأعلن عنه لأول مرة في مؤتمر "أديلايد" الفضائي بأستراليا، في سبتمبر عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للصاروخ عام 2018.

المصدر: لايف. رو