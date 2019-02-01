روسيا تبدأ تجاربها لمحاكاة رحلات القمر المستقبلية

أكد رئيس مشروع "SIRIUS" الروسي لرحلات الفضاء بعيدة المدى، مارك بيلاكوفسكي، أن روسيا ستبدأ قريبا تجارب تحاكي رحلات روادها إلى القمر.

وقال بيلاكوفسكي: "في الـ 19 من مارس المقبل، ستبدأ مجموعة من 6 أشخاص بالتدرّب على القيام برحلات فضاء طويلة الأمد، كتلك التي ستتجه مستقبلا نحو القمر والكواكب البعيدة. وستضم المجموعة رائد الفضاء الروسي يفغيني تاريلكين وطبيبا روسيا، واثنين من رواد الفضاء الأجانب، وفتاتين مرشحتين للقيام بمثل هذه المهمات في الفضاء".

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وأضاف بيلاكوفسكي أن "تلك الخطوة ستكون المرحلة الأولى لتدريب الرواد على رحلات القمر، تليها مرحلة ثانية سيتم فيها وضع الرواد في حجرات معزولة خاصة تحاكي مركبات الفضاء، ولمدة 4 أشهر، لاختبار قدرتهم على التحمل والعمل في ظروف الفضاء، تتبعها مرحلة ثالثة تمتد لـ 8 أشهر ستبدأ من أواخر 2019".

ووفقا لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية، فإن هذه التجارب ستجري في مخابر خاصة تابعة لمعهد الطب الحيوي في العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: فيستي