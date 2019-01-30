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تأجيل إطلاق أول مركبة مأهولة في عام 2019

الفضاء

تأجيل إطلاق أول مركبة مأهولة في عام 2019
Globallookpress
تأجيل إطلاق أول مركبة مأهولة عام 2019
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أعلن الأكاديمي الروسي، يفغيني ميكرين، المصمم العام للمركبات المأهولة الروسية، عن تأجيل إطلاق أول مركبة مأهولة إلى المحطة الفضائية لعام 2019، إلى 14 مارس المقبل.

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وصرح مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء، في وقت سابق، لوكالة نوفوستي الروسية، بأنه تقرر تأجيل إطلاق المركبة "سويوز إم إس-12" إلى الساعة 22:14 يوم 14 مارس. وعلى الرغم من تأجيل موعد الإطلاق، ستلتحم المركبة بالمحطة الفضائية الدولية بعد مضي ست ساعات على إطلاقها.

يذكر أن المركبة المأهولة "سويوز إم إس-12" كانت ستطلق، في الأول من شهر مارس، وعلى متنها رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هيغ (اللذان لم يصلا إلى المحطة الفضائية الدولية على المركبة "سويوز إم إس-10" بسبب حادث صاروخ النقل)، ومعهما الأمريكية كريستينا كوك.

المصدر: نوفوستي

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