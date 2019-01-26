"OneWeb" تخطط لإطلاق نحو 2000 قمر إلى الفضاء!

أعلن غريغ ويلر رئيس شركة "OneWeb" البريطانية أن الشركة تخطط لإطلاق نحو 2000 قمر إلى الفضاء لتوفير شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم، منها 600 في المرحلة الأولى.

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وكتب ويلر في حسابه على تويتر: "السؤال الأول الذي يطرح علي هو كم عدد الأقمار التي ستطلقها الشركة؟ الجواب هو 1980 قمرا".

وأضاف موضحا أن المجموعة الفضائية لشركة "OneWeb" ستتكون من 36 مدارا فضائيا في كل منها 55 قمرا. ويكفي في المرحلة الأولى إطلاق 600 قمر لتوفير الإنترنت، ثم 300 قمر من الجيل الأول. كما ستطلق لاحقا أقمار الجيل الثاني، والتي ستمتلك قدرة أكبر بـ 50 مرة من قدرة أقمار الجيل الأول.

وكان مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي قد أعلن في وقت سابق، بأنه سيتم في 20 فبراير المقبل إطلاق صاروخ النقل "سويوز" من مطار كورو الفضائي، وعلى متنه المجموعة الأولى من الأقمار الصناعية للشركة البريطانية.

المصدر: نوفوستي