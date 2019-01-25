ابتكار صيدلية روسية حديثة ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية

أنهى معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية تصميم نموذج صيدلية أدوية، تساعد على تقديم المساعدة الطبية الأولية لرواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية.

وقال أليكسي بولياكوف، رئيس أحد أقسام المعهد، في تصريح لوكالة "نوفوستي: "أصبح نموذج المعدات الطبية الجديد لتقديم المساعدة الطبية الطارئة لرواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية جاهزا، وقريبا ستحدد مؤسسة (إينيرغيا) موعد نقله إلى المحطة الدولية".

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وأشار بولياكوف إلى أنه من الأشياء الجديدة في النموذج الحديث، "مسدس" لحقن محاليل الأدوية في الجسم، وأدوات جراحية بما فيها لخياطة الجروح.

كما تضم الصيدلية أدوية القلب والأوعية الدموية، ومضادات تشنج ومسكنات ومضادات حيوية، إضافة إلى معدات تشخيص ذاتية لقياس مستوى الأكسجين في الدم وأخرى لقياس مستوى السكر، وشرائط لتحديد مستوى بروتين "تروبونين".

وتقرر لأول مرة اختبار إمكانية استخدام جهاز استنشاق مسحوق خاص، لوقف نوبات التشنج القصبي في الرحلات الفضائية.

المصدر: نوفوستي