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أسباب صحية تغير طاقم مركبة "Starliner" الأمريكية

الفضاء

أسباب صحية تغير طاقم مركبة
NASA
المركبة الفضائية Starliner
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية عن تغير في طاقم المركبة الفضائية "Starliner" التي ستطلق، في شهر أغسطس المقبل، حيث حل مايكل فينك محل إيريك بو.

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ومن المقرر أن تنطلق المركبة "Starliner" التي تنتجها شركة بوينغ، إلى المحطة الفضائية الدولية غير مأهولة، في 28 مارس المقبل، ومأهولة في 27 أغسطس 2019، حيث سيتكون طاقمها من رائد الفضاء إيريك بو ونيكول أونابو مان والمهندس كريستوفر فيرغسون من شركة بوينغ. ولكن لأسباب صحية، سيحل رائد الفضاء مايكل فينك محل إيريك بو.

وبعد نجاح الرحلتين التجريبيتين غير المأهولة والمأهولة للمركبة "Starliner"، ستعتمدها "ناسا" في الرحلات الدورية إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي

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