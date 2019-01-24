إيران تخطط لإطلاق قمر ثان إلى الفضاء

أعلن وزير الدفاع الإيراني، أمير خاتمي، أن طهران تخطط لإطلاق قمر صناعي ثان إلى الفضاء بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

وأشار الوزير إلى أنه يخطط لإطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ النقل الإيراني "سفير"، مؤكدا، على أن إيران تعزز إمكاناتها في هذا المجال باستمرار.

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وأعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جواد عازري جهرمي، في وقت سابق أن إيران أطلقت قمرا من إنتاج وطني. ولكن وفقا له، لم يتمكن صاروخ النقل في إحدى المراحل من تحقيق السرعة المطلوبة، لذلك لم يصل قمر "بايام" إلى مداره المقرر. وأضاف قائلا: "قريبا سنضع القمر (صداقة) في مداره المحدد".

تجدر الإشارة إلى أن محاولات إيران إطلاق الصواريخ أقلقت بعض البلدان، فقد شجبت الخارجية الفرنسية هذه المحاولات، مشيرة إلى أنها انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي. كما اعتبرت الخارجية الأمريكية محاولات إيران انتهاكا لقرار مجلس الأمن.

أما وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، فقد أكد سابقا أن إطلاق إيران صواريخ النقل لا يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 2231.

المصدر: نوفوستي